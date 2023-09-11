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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة  اليوم، إذ تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد ، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

حالة الطقس اليوم

تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا  اليوم مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة)، تمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً .

منخفض جوي

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غدا الثلاثاء يستمر سقوط الأمطار المتوسطة و الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري)، وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من 
(جنوب الوجة البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ،وتمتد الأمطار الخفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى.

أما يوم الأربعاء يقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)، تمتد خفيفة الي مناطق من (جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء) .

الأرصاد 

عاصفة وليس إعصار

من جانبها كشفت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنها عاصفة وليس إعصار، ويمكن تصنيفها كونها عاصفة استوائية، كما ان سرعة الرياح وصلت في ليبيا لـ80 كم\ساعة.

العاصفة دانيال 

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن فصل الخريف بدء مناخيا ولكن فلكيا لم يبدأ حتى الآن، ودرجة حرارة البحر المتوسط وصلت لـ30 درجة مئوية هذا العام، الأمر الذي سيودي لوجود منخفضات على منطقة شرق المتوسط.

العاصفة دانيال تدخل مصر

وتابعت: ستبدأ العاصفة دانيال الدخول إلى مصر من الحدود الغربية بمدينة السلوم ومطروح وسيوة اليوم، وستكون هناك أمطار متوسطة وغزيرة، ثم تصل مساء الإثنين إلى محافظة الإسكندرية مصحوبة بالأمطار، ثم إلى محافظات الدلتا ليل الإثنين بوجود أمطار خفيفة ومتوسطة.

العاصفة دانيال تدخل مصر

موعد وصول دانيال إلى القاهرة 

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة دانيال على القاهرة سيكون يوم الثلاثاء بوجود أمطار خفيفة، بالإضافة إلى وجود حركة لنشاط حركة الرياح.

ولفتت، إلى أن العاصفة دانيال لن تؤثر بشكل كبير على مصر، كما أن المناطق الغربية والسواحل الشمالية الأكثر تأثرا، وجنوب البلاد وشمال الصعيد لن يتأثروا بها.

العاصفة دانيال 

تحذير عاجل 

وتابعت شاكر قائلة: يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة على الطريق، بجانب عدم التصوير بالهاتف المحمول عند وجود أمطار بسبب الرعد والبرق، موضحة أن العاصفة دانيال قادمة من أوروبا وهي نفس العاصفة التي ضربت اليونان وتركيا.

الطقس اليوم على القاهرة 

وبحسب بيان الأرصاد يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية،  بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 37 27
العاصمة الإدارية 37 26
6 أكتوبر 38 26
بنهــــا 37 27
دمنهور 36 26
وادي النطرون 38 27
كفر الشيخ 36 26
المنصورة 37 27
الزقازيق 38 27
شبين الكوم 37 26
طنطا 36 26
دمياط 35 25 
بورسعيد 36 25
الإسماعيلية 40 25
السويس 39 26
العريش 36 26
رفح 35 25
رأس سدر 40 27
نخل 38 18
كاترين 31 17
الطور 35 28
طابا 36 26
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 33 25
العلمين الجديدة 33 24
مطروح 32 25
السلوم 29 25
سيوة 31 24
رأس غارب 39 30
الغردقة 39 30
سفاجا 38 29
مرسى علم 39 30
شلاتين 41 30
حلايب 36 29
أبو رماد 40 30 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 37 26
بني سويف 37 25
المنيا 38 23
أسيوط 39 25
سوهاج 40 27
قنا 44 28
الأقصر 43 26
أسوان 43 29
الوادي الجديد 42 26
أبوسمبل 42 28

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