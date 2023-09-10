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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذّر من طقس اليوم .. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة |فيديو

الارصاد
الارصاد

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم يسوده ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، بسبب امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع على فضائية القناة الاولى ، أن المرتفع الجوي يؤثر على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة 37 درجة مئوية .

وتابعت "غانم"، أن طقس اليوم الأجواء حارة على السواحل الشمالية المُطلة على البحر المتوسط ، خلال فترة الظهيرة .

ولفتت "غانم" إلى أن هناك انخفاضًا في طقس اليوم مع غياب أشعة الشمس، لتكون الأجواء في فترات الليل معتدلة على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة على باقي المحافظات، مع وجود نشاط للرياح يقلل الإحساس بالرطوبة.

ونوّهت "غانم"، أن هناك ارتفاعًا في الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتكون الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة الدكتورة منار غانم الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي

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