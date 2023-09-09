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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من أسبوع شديد السخونة.. وهذا موعد انتهائه | فيديو

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من سخونة الجو التى تشهده البلاد خلال الأيام القادة وحتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث الأرتفاع الشديد والرطوبة المرتفعة، ناصحة بالابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “الدي أم سي” تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه اعتبارا من اليوم ستشهد البلاد طقسا منخفض الحرارة حيث تنخفض بنحو 3 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى ٣٦ درجة مئوية على القاهرة الكبرى، منوهة إلى أن البلاد شهدت أمس وأمس الأول هبات ساخنة قادمة من الصحراء الغربية.

توالى ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل

بداية من الأربعاء سوف تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ

وطمأنت المواطنين أنه خلال الأيام القادمة سوف تنخفض درجات الحرارة وسوف تنخفض نسب الرطوبة، خاصة بداية من ليل اليوم، لافتة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى يوم الثلاثاء المقبل، وسوف تشهد محافظات الجمهورية تحسنا كبيرا في أحوال الطقس بداية من يوم الأربعاء المقبل.

انخفاض نسب الرطوبة فى فترات الليل

وأضافت أنه من المتوقع أن تقل نسب الرطوبة خلال الأيام القادمة، خاصة في فترات الليل، ووجود نشاط للرياح يلطف حرارة الجو.

 

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 36 - 26

العاصمة الإدارية 36- 26
الإسكندرية 33 - 24

6 أكتوبر 37- 26

العلمين الجديدة 32- 25

السلوم 34 -25

دمياط 33 -25

بورسعيد 33- 25

المنصورة 34- 25
الإسماعيلية 37 - 25

السويس 41- 30

شرم الشيخ 39-24

العريش 32-24

رفح 32-24

طابا 36- 26
الغردقة 41 -30

بني سويف 39- 25

المنيا29-24

أسيوط 40-25

الأقصر45-28
أسوان 45 - 29
الوادى الجديد43- 25

 

 

الأرصاد الجوية سخونة الطقس سخونة الجو الأرتفاع الشديد يوم الأربعاء الرطوبة المرتفعة طقس

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