أخبار التوك شو| توقعات مرعبة بشأن زلزال المغرب المدمّر ..ومفاجأة من الأرصاد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تغريدة مثيرة | مفاجأة صادمة بشأن زلزال المغرب المدمّر

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن زلزال المغرب، وتنبؤات عالِم الزلازل الهولندي، حيث توقع بتعرض العالم للمزيد من الهزات والزلازل.

مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد أشهر مآذن المغرب تتأثر بسبب الزلزال المدمر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقرير فيديو بعنوان : " مشهد يحبس الأنفاس.. أشهر مآذن المغرب على وشك الانهيار جراء الزلزال".

مشهد مرعب| كاميرا مراقبة توثق اللحظات الأولى لزلزال المغرب المدمر

عرضت قناة العربية، تقرير فيديو بعنوان: " كاميرا مراقبة توثق اللحظات الأولى لـ زلزال المغرب المدمر".

الرئيس السيسي: نتطلع لخروج قمة العشرين برسالة قوية لتحقيق آمال شعوبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نتطلع لأن تخرج قمة العشرين برسالة قوية ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة لتحقيق آمال شعوبنا”.

قمة العشرين.. السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ولولا دا سيلفا

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين المنعقدة بالهند

الرئيس السيسي يجري عددا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة مجموعة العشرين

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين.

استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9 سبتمبر 2023.



استقرار أسعار الذهب اليوم السبت| فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب ، اليوم السبت .

ظاهرتان جويتان.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



طقس شديد| درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح رشا مجدي ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ،9 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.