الرئيس السيسي: نتطلع لخروج قمة العشرين برسالة قوية لتحقيق آمال شعوبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نتطلع لأن تخرج قمة العشرين برسالة قوية ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة لتحقيق آمال شعوبنا”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الافتتتاحية لقمة العشرين: "أتوجه بالتهنئة للهند على الهبوط الناجح على القمر"، كما أعرب عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي لقمة العشرين.

وتابع رئيس الجمهورية: “تحقيق أهدافنا المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم يتطلب منظورًا شاملا لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف”.

جاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية “إكسترا نيوز”.