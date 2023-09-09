مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد أشهر مآذن المغرب تتأثر بسبب الزلزال المدمر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقرير فيديو بعنوان : " مشهد يحبس الأنفاس.. أشهر مآذن المغرب على وشك الانهيار جراء الزلزال".

وظهر في التقرير، أن هناك معالم أثرية وتاريخية، تعرضت لـ الانهيار، بسبب زلزال المغرب المدمر، الذي حدث خلال الساعات الماضية.

وأوضح التقرير ، أن منارة أحد أكبر وأشهر المساجد في شمال أفريقيا بالمغرب، " الكنتية" الذي تم بناءه في عام 1147م.

وجاء في الفيديو أن منارة المسجد خرج منها غبار، وكادت أن تسقط على الأرض.

كما عرضت قناة العربية، والقاهرة الإخبارية، لقطات جديدة، من زلزال المغرب المدمر، بعد ارتفاع عدد الوفيات لـ 632 ضحية، و329 مصابا.

وكشفت القناة أن هناك عمليات بحث عن المصابين، و الوفيات، تحت المنازل المنهارة من الزلزال.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة، منذ قرن وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن خالص تعازيه ومواساته للمغرب في ضحايا الزلزال.

وقال بحسب صحيفة الخليج "نسأل الله أن يلهمهم الصبر السلوان وأن يلطف بهم ويديم عليهم السلامة والأمان".