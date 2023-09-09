إيطاليا : مستعدون لمساعدة المغرب لمواجهة آثار الزلزال

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 عن استعداد بلادها لتقديم الدعم للمغرب فيما يتعلق بالزلزال.

وجاء في بيان الحكومة الإيطالية أن "ميلوني أعربت عن تضامنها مع رئيس الوزراء عزيز أحنوش وعائلات الضحايا والشعب المغربي، معلنة استعداد إيطاليا الكامل لدعم المغرب في هذه الحالة الطارئة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، استعداده لتقديم كل المساعدة الممكنة للمغرب المتضرر من الزلزال.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب ارتفعت إلى 632 قتيلاً و329 جريحاً.