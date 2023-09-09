البحث عن ناجين تحت أنقاض زلزال المغرب

بحث مستمر عن ناجين وسط انقاض زلزال المغرب

يسعى الناس في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة بالزلزال في المغرب للعثور على أي ناجين محاصرين تحت الأنقاض وتحريرهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال منتصر عطري، من قرية أسني الجبلية القريبة من مركز الزلزال، لوكالة رويترز للأنباء إن معظم المنازل هناك تضررت.

وأضاف: "جيراننا تحت الأنقاض ويعمل الأهالي جاهدين على إنقاذهم باستخدام الوسائل المتوفرة في القرية".

وقال سكان في مراكش المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي لرويترز إن بعض المباني هناك انهارت بالكامل.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية في وقت مبكر من يوم السبت أن ما لا يقل عن 632 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة زلزال الجمعة، أي أكثر من ضعف العدد الإجمالي السابق البالغ 296 شخصًا.

وقالت الوزارة أيضًا إن 329 شخصًا أصيبوا.