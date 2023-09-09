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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشهد مرعب| كاميرا مراقبة توثق اللحظات الأولى لزلزال المغرب المدمر

الزلزال
الزلزال

عرضت قناة العربية، تقرير فيديو بعنوان: " كاميرا مراقبة توثق اللحظات الأولى لـ زلزال المغرب المدمر".

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وظهر في الفيديو، مشاهد مرعبة وخوف وجري المواطنين في الشارع، وأن هناك مجموعة من المواطنين نجو من الموت بعد النزول من المنزل، وانهيار المنزل.

كما عرضت قناة العربية، والقاهرة الإخبارية، لقطات جديدة، من زلزال المغرب المدمر، بعد ارتفاع عدد الوفيات لـ 632 ضحية، و329 مصابا.

وكشفت القناة أن هناك عمليات بحث عن المصابين، و الوفيات، تحت المنازل المنهارة من الزلزال.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة، منذ قرن وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن خالص تعازيه ومواساته   للمغرب في ضحايا الزلزال.

وقال بحسب صحيفة الخليج "نسأل الله أن يلهمهم الصبر السلوان وأن يلطف بهم ويديم عليهم السلامة والأمان".

 

 

https://www.youtube.com/shorts/FLzBY-u0HJI?feature=share

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