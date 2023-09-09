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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخص المملكة ..

الصديق عند الضيق.. إجراءات إماراتية سريعة بعد زلزال المغرب المدمر

بن راشد
بن راشد

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توجيهاته لكافة فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب ومد يد العون لهم في إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن مختلفة في المغرب الشقيق فجر السبت.


كما وجه كذلك مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية وكافة المؤسسات الخيرية التابعة لها بسرعة تقديم كافة أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين.

كما دعا المؤسسة أيضا الي  البدء بإعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء للمساعدة في احتواء آثار الزلزال وتخفيف مصاب إخواننا في المغرب

 

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