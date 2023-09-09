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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقد تألمنا.. أول زعيم عربي يعلق على زلزال المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

  بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد برسالة عزاء إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس قال فيها: “أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال، لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة، حفظ الله المغرب من كل شر”.

وكان قد سبقه نائبه  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تقديم واجب العزاء إلى المغرب في ضحايا الزلزال.

وقال، بحسب صحيفة "الخليج": "نسأل الله أن يلهمهم الصبر السلوان، وأن يلطف بهم ويديم عليهم السلامة والأمان".

تليفزيون المغرب: وفيات الزلزال تم تسجيلها في هذه الأقاليم 

أفاد التلفزيون المغربي بأن الوفيات الناتجة عن الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، سجلت في أقاليم الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

من جانبه، ذكر  مسئول مغربي أن معظم الوفيات حدثت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها، كما أن سكان العاصمة الرباط، على بعد نحو 350 كيلومترا شمال جبال أطلس شعروا بالهزة أيضا.

ودعا المركز المغربي لنقل الدم المواطنين إلى التبرع بالدم لمساعدة الضحايا المحتاجين في أعقاب زلزال الجمعة، وأن حالة العديد من المصابين تتطلب أكياس الدم في أسرع وقت ممكن، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي المغربي، السبت.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلومترا (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.
 

محمد بن راشد آل مكتوم يعزي المغرب في ضحاياه.. تفاصيل

تليفزيون المغرب: وفيات الزلزال تم تسجيلها في هذه الأقاليم

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