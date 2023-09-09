عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال المغرب.. جرحى يقفون خارج مبنى المستشفى في مراكش

الطالنفرى
الطالنفرى

قال صحفي في شبكة "سي إن إن"، الأمريكية إن العديد من المصابين شوهدوا وهم يقفون خارج مبنى مستشفى في مراكش، انتظارا لتلقي العلاج والمساعدة، وبعضهم كان مصابا بجروح خطيرة على ما يبدو. 

وتم نقل أسرة المستشفيات إلى خارج المبنى مع وجود أمني كبير في المنطقة المجاورة، بما في ذلك الجيش والشرطة.

وأفادت تقارير بشأن الحركة المرورية في بعض شوارع مراكش بأنه تم تخصيص مسار للحافلات وسيارات الجيب وسيارات الإسعاف لنقل المرضى والسياح الفارين من الدمار بعد الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة صباح السبت.

ورصدت أيضًا، شبكة "سي إن إن"، رؤية العديد من سيارات الإسعاف وهي تتنقل بين مدينة مراكش، الجزء القديم من المدينة، إلى مستشفى محمد السادس، حيث وقف عدد من الأشخاص في الشارع، مرعوبين ويبكون.

  كان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترًا (44.7 ميلًا) جنوب غرب مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.

وأدى الزلزال إلى مقتل 632 شخصا على الأقل، منهم 13 في مراكش و290 في إقليم الحوز المجاور، بحسب وزارة الداخلية. وأصيب ما لا يقل عن 329 شخصا.

ارة الداخلية السادس الزلزال المستشفيات المصابين سيارات الإسعاف مدينة مراكش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

قرار عاجل من التعليم بمنع ضرب الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ظاهرتان جويتان.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

موضوعات متعلقة

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته يترددان على أقسام الشرطة.. محضر آيتن عامر ضد طليقها يحدث ضجة

دعاء طواف الوداع للحاج والمعتمر .. مكتوب ومستجاب

دعاء آخر أيام التشريق.. لا ترد فيه دعوة فرددوا 210 أدعية جامعة للخيرات

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

ترشيحاتنا

بالخطوات ومش هتروح بعيد| احصل على شجرة عائلتك بطريقة بسيطة.. لن تكلفك أكثر من 4 جنيهات

كيف تستعد لـ الزلزال في أي وقت وبأقل خسائر ؟

لأصحاب سيارات نيسان .. حملة استدعاء جديدة وهدايا لهذه الموديلات

الصديق عند الضيق.. إجراءات إماراتية سريعة بعد زلزال المغرب المدمر

5 مكاسب و6 إصلاحات.. فرص واعدة تنتظر مصر وأفريقيا بعد الانضمام لمجموعة الـ20

تحرك عاجل من الجيش المغربي بعد الزلزال المدمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الهزة الأرضية

تصرف صادم للكلاب والقطط.. كيف تنبأت حيوانات الشارع بزلزال المغرب

نجوى كرم تثير الجدل بفستان يكشف عن رشاقتها| شاهد

للتخلص من الألم المزمن.. خطوات علاج الأملاح على الكلى وطرق تفتيتها

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ