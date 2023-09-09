زلزال المغرب.. جرحى يقفون خارج مبنى المستشفى في مراكش

قال صحفي في شبكة "سي إن إن"، الأمريكية إن العديد من المصابين شوهدوا وهم يقفون خارج مبنى مستشفى في مراكش، انتظارا لتلقي العلاج والمساعدة، وبعضهم كان مصابا بجروح خطيرة على ما يبدو.

وتم نقل أسرة المستشفيات إلى خارج المبنى مع وجود أمني كبير في المنطقة المجاورة، بما في ذلك الجيش والشرطة.

وأفادت تقارير بشأن الحركة المرورية في بعض شوارع مراكش بأنه تم تخصيص مسار للحافلات وسيارات الجيب وسيارات الإسعاف لنقل المرضى والسياح الفارين من الدمار بعد الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة صباح السبت.

ورصدت أيضًا، شبكة "سي إن إن"، رؤية العديد من سيارات الإسعاف وهي تتنقل بين مدينة مراكش، الجزء القديم من المدينة، إلى مستشفى محمد السادس، حيث وقف عدد من الأشخاص في الشارع، مرعوبين ويبكون.

كان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترًا (44.7 ميلًا) جنوب غرب مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.

وأدى الزلزال إلى مقتل 632 شخصا على الأقل، منهم 13 في مراكش و290 في إقليم الحوز المجاور، بحسب وزارة الداخلية. وأصيب ما لا يقل عن 329 شخصا.