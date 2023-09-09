عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل.. لقطات جديدة من زلزال المغرب بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى 632 ضحية

زلزال المغرب
زلزال المغرب

عرضت قناة العربية، والقاهرة الإخبارية، لقطات جديدة، من زلزال المغرب المدمر، بعد ارتفاع عدد الوفيات لـ 632 ضحية، و329 مصابا.

txt

زلزال المغرب.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 632 و329 مصابا

txt

زلزال يضرب 7 ولايات جزائرية.. تفاصيل

وكشفت القناة أن هناك عمليات بحث عن المصابين، و الوفيات، تحت المنازل المنهارة من الزلزال.

وقد ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة، منذ قرن وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن خالص تعازيه ومواساته   للمغرب في ضحايا الزلزال.

 

وقال بحسب صحيفة الخليج "نسأل الله أن يلهمهم الصبر السلوان وأن يلطف بهم ويديم عليهم السلامة والأمان".

 

زلزال المغرب زلزال زلزال المغرب المدمر المغرب المركز الوطني للبحث العلمي قوة الزلزال الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

مشاهد مخيفة.. لقطات توثق لحظة وقوع زلزال عنيف في المغرب| فيديو

ترشيحاتنا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعزي المغرب في ضحايا الزلزال

وفاة المئات في الزلزال.. أبو الغيط: قلوبنا مع أهلنا وأخواتنا في المغرب

علي هامش قمة مجموعة العشرين.. السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ولولا داسيلفا

اتحاد جدة يرفض الانسحاب من صفقة محمد صلاح.. ومنافس جديد في الصورة

بعد التهديد الأمريكي.. بوتين يبعث رسالة لزعيم كوريا الشمالية

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة والطقس هذا الأسبوع مستقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطال جينز مقطع.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

زلزال المغرب.. أكثر الأماكن الآمنة في المنزل أثناء حدوث الهزات الأرضية

مشاهد جديدة صادمة من زلزال المغرب المدمر| شاهد

بدون لحوم ... طريقة عمل المسقعة بالبطاطس

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ