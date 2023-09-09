زلزال يضرب 7 ولايات جزائرية.. تفاصيل

أفادت الحماية المدنية الجزائرية بأن سبع ولايات من الغرب الجزائري تعرضت لهزة أرضية دون تسجيل أي خسائر.

وذكرت الحماية المدنية أن الولايات التي تعرضت لزلزال هي تندوف وبني عباس وتيميمون وبشار والنعامة وتلمسان وسيدي بلعباس دون تسجيل أي خسائر.

ويشار إلى أن رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب ناصر جابور، صرح بأن الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة المغربية هو الأعنف منذ قرن.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية المغربية؛ فقد قتل 296 شخصا وأصيب 153 جراء زلزال قوي ضرب المغرب فجر اليوم، السبت، متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى.

وكان المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أشار إلى أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وأبان المسئول المغربي أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب فجر السبت إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان.

وأوضح في تصريح لوكالة "المغرب العربي للأنباء" أن الهزة، التي حدد مركزها بجماعة إيغيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش)، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.

كما ذكر أيضا أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات، مشيرا إلى أن الهزات الارتدادية تكون عموما أقل قوة من الهزة الرئيسية.

وأضاف كذلك أن الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال.

من جانبه؛ وجه مركز حقن الدم في مراكش نداء من أجل التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب جهة مراكش – آسفي، داعيا جميع المواطنين للتوجه بكثافة ابتداء من الساعات الأولى من اليوم، السبت، نحو المركز قصد التبرع بالدم.