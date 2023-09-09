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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يجري عددا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة مجموعة العشرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين.

والتقى الرئيس السيسي برئيس الوزراء الياباني ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس جزر القمر  والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة العشرين.

 

 

 

الرئيس السيسي مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين السيسي رئيس الوزراء الياباني جنوب افريقيا

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