الرئيس السيسي يجري عددا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة مجموعة العشرين

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين.

والتقى الرئيس السيسي برئيس الوزراء الياباني ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس جزر القمر والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة العشرين.