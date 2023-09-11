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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي  بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد.

أكد الرئيس تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً.

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