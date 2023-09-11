الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد.

أكد الرئيس تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً.