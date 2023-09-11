العاصفة دانيال.. خطة صحية شاملة بالمحافظات ونصائح لأصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية

ضربت الإعصار دانيال ، ليبيا وأعلنت السلطات المحلية هناك مدينة درنة منطقة منكوبة .

وأشار خبراء الأرصاد الجوية أنه من المحتمل أن تصل الي مصر خلال الساعات القليلة القادمة.

ونشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لمرضي الحساسية والجيوب الانفية والمراض الصدرية .

وقال مصدر خاص بوزارة الصحة والسكان ، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وعقد غرفة الأزمات الرئيسية على مدار الساعة موضحاً أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات تعاني من اختناقات وضيق في التنفس نتيجة العواصف الترابية التى قد تشهدها بعض المحافظات، وخاصة مستشفيات الصدر المنتشرة بالمحافظات والبالغ عددها 35 مستشفى.

خطة التأمين الطبى لـ دانيال

وأوضح المصدر ، أن خطة التأمين الطبى تتضمن المرور على معظم المستشفيات وخاصة القريبة من الطرق السريعة واعداد التقارير المصورة وارسالها تباعا الى غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام الوزارة ، مشيراً الى تجهيز فريق انتشار سريع لكل محافظه لدعم المحافظه والمحافظات المجاورة عند الاحتياج .

وأوضح المصدر ، الى توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات اضافية بجميع المستشفيات ، لافتاً الى جاهزية كافة أجهزة الاقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة ، كمما تضمن الخطة أيضاً التنسيق مع جميع مديريات الصحة بالمحافظات .

وأوضح المصدر ، أنه تم التأكيد على تواجد جميع الفرق الطبية من أطباء وتمريض ومد المستشفيات باحتياجاتها من اسطوانات الأكسجين ومؤسعات الشعب الهوائية ومراجعة جميع شبكات الغازات في المناطق التى قد تعرض للعواصف الترابية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

حالة الطقس اليوم

تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا اليوم مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (السلوم ومطروح وسيوة)، تمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً.

منخفض جوي

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وغدا الثلاثاء يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري)، وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجه البحري ومدن القناة) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ،وتمتد الأمطار الخفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى.

أما يوم الأربعاء فيقل سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)، تمتد خفيفة إلى مناطق من (جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء).

الأرصاد

عاصفة وليس إعصارا

من جانبها كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنها عاصفة وليس إعصارا، ويمكن تصنيفها كونها عاصفة استوائية، كما أن سرعة الرياح وصلت في ليبيا لـ80 كم\ ساعة.