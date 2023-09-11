ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال في ليبيا إلى 25

أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر طبية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال الذي يضرب مدن شرق ليبيا إلى 25 شخصًا.

و ضرب الإعصار دانيال، مساء الأحد، العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، أغرقت العديد من شوارع البلاد، فيما سارعت السلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأمطار غزيرة تملأ شوارع بعض المدن الليبية كالعاصمة طرابلس، وبنغازي ودرنة والبيضاء والمرج.

وسقط على شمال ليبيا أكثر من ثلثي معدل هطول الأمطار السنوي في يوم واحد. وعادة ما يبلغ متوسط هطول الأمطار في مناطق شمال ليبيا حوالي 270 مليمترًا على مدار العام، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

وسقط على مدينة المرج بليبيا 185 مليمترًا من الأمطار خلال 24 ساعة، في حين تلقت مدينتا بنينا ودرنة ما يتراوح بين 70– 100 مليمتر من الأمطار.

وهذه الأمطار هي نتيجة بقايا نظام ضغط منخفض قوي جدا، والذي أُطلق عليه رسميًا اسم الإعصار "دانيال"، من قبل خدمات الأرصاد الجوية الوطنية في جنوب شرق أوروبا.

وكان "دانيال" قد جلب فيضانات كارثية إلى اليونان، الأسبوع الماضي، قبل أن ينتقل إلى البحر المتوسط، ويتحول إلى إعصار استوائي يعرف باسم "ميديكان".