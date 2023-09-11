عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العاصفة دانيال تصل بعد ساعات|.. حذر في البحيرة استعدادا لسقوط الأمطار

عاصفة دانيال بالبحيرة
عاصفة دانيال بالبحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات  القادمة ، إذ تشير التوقعات إلى تعرض بعض المحافظات لأمطار رعدية بداية من اليوم الإثنين وتستمر حتى الأربعاء 13 سبتمبر، نظراً لتأثر بعض المحافظات بالعاصمة دانيال، التي ضربت بعض الدول، ومن المتوقع أن تصل ليبيا اليوم.

txt

وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد لسقوط الأمطار

txt

حملات لمكافحة الفساد.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

وأوضحت الأرصاد، تعرض 11 محافظة لسقوط أمطار خلال الـ3 أيام القادمة وهي « مطروح، البحيرة، الإسكندرية، دمياط، الشرقية،الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، المنوفية، الإسماعيلية».

حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع على إستمرار الجاهزية والإستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياةوالحماية المدنية لإتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار من خلال الآتي :

- الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات.

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافةمحطات الصرف الزراعي.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامةوالخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- إستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواحوالممتلكات.

البحيرة عاصفة دانيال أرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس سقوط امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

إحنا مش جايين نشحت| مرشحو انتخابات الزمالك يرفعون راية التحدي: فرع للنادي في غزة

ترشيحاتنا

عباس الشناوي: الزراعات التعاقدية هي أكبر دعم للفلاح

أهلها جِريوا على القسم يبلّغوا| بنتنا لسة عروسة ولاقيناها ميتة في بيتها

وزير التنمية يفتتح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية ببني سويف

منتخب مصر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة تونس وديًا

الصحة تحذر من تناول السكريات.. 4 أضرار كارثية للإفراط فيها

أنباء عن حشد قوات لـ إيكواس على حدود بنين مع النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الرصيف وفي المحلات.. تفاصيل انتشار علب مقلدة لماركة ماكياج شهيرة

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

فيديو

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ