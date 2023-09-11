العاصفة دانيال تصل بعد ساعات|.. حذر في البحيرة استعدادا لسقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات القادمة ، إذ تشير التوقعات إلى تعرض بعض المحافظات لأمطار رعدية بداية من اليوم الإثنين وتستمر حتى الأربعاء 13 سبتمبر، نظراً لتأثر بعض المحافظات بالعاصمة دانيال، التي ضربت بعض الدول، ومن المتوقع أن تصل ليبيا اليوم.

وأوضحت الأرصاد، تعرض 11 محافظة لسقوط أمطار خلال الـ3 أيام القادمة وهي « مطروح، البحيرة، الإسكندرية، دمياط، الشرقية،الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، المنوفية، الإسماعيلية».

حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع على إستمرار الجاهزية والإستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياةوالحماية المدنية لإتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار من خلال الآتي :

- الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات.

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافةمحطات الصرف الزراعي.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامةوالخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- إستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواحوالممتلكات.