حملات لمكافحة الفساد.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركز كفر الدوار أسفرت عن ضبط 650 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 70 برميل مخلل بإجمالى 5 طن و طن ملح و 700 كجم خرشوف مجهول المصدر كما تم ضبط مخبز سياحي يدار بدون ترخيص ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.