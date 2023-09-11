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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتمكين المرأة.. وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة تنظم ندوتين بمركزي أبو حمص والدلنجات

تمكين المرأة بالبحيرة
تمكين المرأة بالبحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وضمن جهود وزارة التنمية المحلية ومحافظة البحيرة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والمشاركة الإيجابية فى عملية التنمية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

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نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة برئاسة نجلاء عباس مديرة وحدة تكافؤ فرص بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة  اللواء وائل زغلول ندوه توعوية تثقيفية تحت عنوان "حق المرأة فى الرعاية الأسرية" بقرية الوفائية بمركزالدلنجات.

وتناولت الندوة حق المرأة وأثر الرعاية الأسرية السليمة للمرأة من الصغر على تكوين شخصيتها كما تناولت الندوة حق المرأه ورعايتها وهى مسنة بعد رحلة العطاء الطويلة للأبناء.


وفى ذات السياق تم تنظيم ندوة أخرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص برئاسة/ اللواء مدحت الزغد ، ندوة تثقفية حول تمكين المراة اقتصادياً وخلق فرص عمل جديدة.

هذا وتؤكد الدكتورة نهال بلبع على ضرورة إستمرار وتكثيف خطط و برامج التوعية المجتمعية بحقوق المرأة والفتيات بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

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