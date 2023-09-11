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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

انقلاب تروسيكل في
انقلاب تروسيكل في البحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة تروسيكل طريق التحدي بنطاق مركز بدر بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى بدر بمحافظة البحيرة، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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انقلاب تروسيكل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة بدر يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية النجاح بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «أحمد عبد الرؤوف غيث، 53 سنة، عادل أحمد عيسى، 45 سنة، إبراهيم معوض محمود، 40 سنة، سامح محمد الغندور، 17 سنة، محمد عاطف ميلاد، 41 سنة، محمد محمود الغندور، 43 سنة، أسامة جلال الغندور، 43 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة ومقيمون مركز كوم حمادة.

 

ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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