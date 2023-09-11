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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 29 حالة تعد في البحيرة

إزالة حالات التعدي
إزالة حالات التعدي بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 29 حالة تعد على مساحة 7420 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة 10 حالات تعد بمساحة 4810 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض  وأعمدة خرسانية بكفر الدوار.

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حملات مستمرة بالبحيرة لمتابعة المعديات النيلية والنهرية

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رفع 789 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

إزالة 6 حالات تعد بمساحة 950 م2 عبارة عن شدات خشبية ومباني بالطوب الأبيض والمون الاسمنتية بنطاق الوحدات المحلية لقري الوفائية وكوم زمران بالدلنجات و 3 حالات تعد بمساحة 488 م2 عبارة عن ردم قواعد ومباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية بنطاق الوحدات المحلية لقرى أبو بكر الصديق وعمر مكرم بمركز بدر.

كما أيضاً تم إزالة حالتي تعد بمساحة 350 م2 عبارة عن شدات خشبية بنطاق قريتي سيدى عقبة وديروط بالمحمودية و حالتي تعدي بمساحة 260 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية شنديد بإيتاي البارود و حالة تعدي بمساحة 150 م2 عبارة عن ردم حفر داخل الحيز العمراني بادكو.

 إزالة 3 حالات تعد بمساحة 150 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسمل خرسانى خارج الحيز العمراني بقرية الانشا التابعة للوحدة المحلية لقرية سمخراط بالرحمانية و حالة تعدي في المهد بمساحة 132 م2 عبارة عن مباني عشوائيه بالطوب الابيض بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية ابو الشقاف بحوش عيسى و إزالة حالة تعدي بمساحة 130 م2 عبارة عن شدة خشبية خارج الحيز العمراني بقرية برج رشيد بمركز رشيد.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعيةوكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

البحيرة إزالة 10 حالات تعدي إزالة حالتي تعدي حالة اشغال حالات تعدى نائب محافظ البحيرة لازالة التعديات

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