رفع 789 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

وجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك حفاظا على الشكل الجمالي والحضارى للمحافظة.

هذا وقد قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات أشغال مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 789 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 435 حالة بدمنهور، 332 حالة اشغال بايتاي البارود، 66 حالة بابوحمص، 46 حالة برشيد،

وتم رفع جميع الإشغالات والتعديات ومصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم التأكيد علي اصحاب المحلات بعدم التعدي علي حرم الطريق

ويأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين