السكرتير العام المساعد للبحيرة يتفقد مصنع الغاز المسال بكفر الدوار

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أن محافظة البحيرة تولى إهتماماً كبيرا بتلك المشروعات من خلال المتابعه المستمره وإحكام الرقابة عليها للتأكد من الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بها، و إتخاذ كافة تدابير الأمن الصناعي، مع العمل على تأهيل الكوادر البشرية العاملة بتلك المشروعات وتحفيزهم على زياده مواردها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

هذا وقد قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة تفقدية اليوم على مصنع الغاز المسال بكفر الدوار للوقوف على إجراءات الأمن والسلامة والجودة بالمصنع وبحث آليات الارتقاء به، والعمل على رفع كفاءته وتشغيله على الوجه الأمثل، لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من المشروع

حيث قام بتفقد غرف الديازل والكومبروسرات وطفايات الأمن الصناعى واطلع على مظلة الشحن وقام بتفقد المظلات الميكانيكية والآلية وحنفيات الإطفاء واطمأن على أنها تعمل بشكل منتظم

كما تفقد غرف الكهرباء الأرضى وأثنى على المصنع واطمأن على إجراءات الأمن والسلامة والجودة ومنها احواض المياه والحابس

وخلال الجولة أشار السكرتير العام المساعد للمحافظة أن مشروع الغاز المسال بمركز كفر الدوار هو أحد المشروعات الخدمية والتنموية الهامة بالمحافظة بطاقة إنتاجية 220 طن يومى ويعمل به 200 موظف ما بين عمال وفنيين ومهندسين ويغطى انتاج المصنع مدن ومراكز المحافظة.

حيث وجه بضرورة قيام الجهات المعنية بتطبيق البنود واللوائح الخاصه بالمشروع مع تحفيز العاملين بالمساهمه فى زيادة موارده والتوسع فى تقديم الخدمات التى تهم المواطنين.

كما شدد على ضرورة الإلتزام بكافة المعايير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وتوفير أقصى درجات الحماية به، وكذا العمل على توفير منتج على أعلى مستوى بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية المقررة،

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة عبد الحميد شرف مشرف عام المصنع وكل من مشرفين الأمن الصناعى ومشرفى الجودة ومسؤلى الشحن ومشرفى المظلة والأمن الإدارى وبوابة الصادر والوارد بالمصنع.

ذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية لتنمية وتطوير المشروعات الخدمية والإنتاجية، كونها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030