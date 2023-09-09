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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة |بالأسماء

حادث إنقلاب بالبحيرة
حادث إنقلاب بالبحيرة

أصيب قبل قليل 10 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

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انقلاب سيارة في البحيرة

ورد إخطار إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 10 أشخاص مصابين بجروح إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تمناية بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وجار عمل الفحوصات الطبية.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من «سالم عيسى سالم، 68 سنة، كريم محمد قاسم، 34 سنة،  ماجدة عبدالحميد محمد، 57 سنة، على محمد سيد، 10 سنوات،       سماح سالم عيسى، 24 سنة، سلوى سالم عيسى، 29 سنة، حبيبة أحمد عيسى، 15 سنة، مالك محمد سيد، 6 سنوات،  سمر سالم عيسي، 32 سنة، أحمد سالم عيسي، 27 سنة، جميعهم مقيمون محافظة الجيزة.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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