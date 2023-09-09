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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر المركزى بالبحيرة.. صور

بدء التشغيل التجريبى
بدء التشغيل التجريبى لمستشفي بدر المركزى

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبى لمبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفي بدر المركزى الجديد ، حيث تم الإفتتاح التجريبي لعدد " ١٢" عيادة ( باطنة ، جراحة ، متابعة جراحة ، عظام ، نساء ، تنظيم أسرة ، أطفال ، جلدية ، أنف وأذن وحنجرة ، أسنان ، ترصد ،  بالإضافة للأشعة وحملة ١٠٠ يوم صحة ، وصيدلية الخارجي وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع التخصصات ).

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وتابع أن العيادات الخارجية سجلت فى أول يوم عمل عدد ٩٤٠ تذكرة حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا .

بدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر
بدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر
بدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر
بدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر

وجاء الإفتتاح التجريبي وسط فرحةٍ عارمة من جميع المتواجدين ، سواء الأهالى أو الفريق الطبي والإداري بالمستشفى ، أو رجال ومؤسسات المجتمع المدني والخدمي والعمل العام بمركز بدر ، الذين حرصوا على الإحتفال بالحدث وسط العاملين بالمستشفى والأهالى وجاءت تلك الفرحة بعد طول انتظار .

وأوضح أن ذلك يأتى فى ضوء تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بضرورة تكثيف العمل للإنتهاء سريعا من بناء وتجهيز المستشفى ، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،  ومناداتهم  ببذل مزيد من الجهد من أجل  تطوير المنظومة الصحية ، وضرورة تطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الصحية و تقديم افضل خدمة ممكنة للمواطنين .

وأضاف أن أعمال التطوير دائمة ومستمرة وتشمل جميع مستشفيات البحيره ، وأن عملية التطوير تستدعى تكاتف جميع الجهود ، حيث أن ذلك كله يصب فى مصلحة المواطن المصرى .

وأن كل يومٍ يشهد المزيد من أعمال التطوير  ومستمرون فى بذل المزيد من الجهد للوصول لأفضل أداء يُرضى المواطن المصرى الذى يستحق كل خير .

و أكد  أنهم مستمرون وجادون فى تحسين وتطوير كافة المنشآت الصحية ، وسيتم امداد مستشفى بدر بكافة الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية وغيرها بما يضمن جودة الأداء ، وأن العمل لن يتوقف حتى تصبح مستشفى بدر المركزى صرح قوى يضاف لسلسلة الإنجازات التى نفتخر بها على أرض محافظة البحيره .

وتوقف العمل بمستشفى بدر المركزى ،  منذ عام ٢٠١٥ م ، بعد دخول المستشفى مرحلة الإحلال والتجديد ، وعلى مدار هذه الأعوام من التوقف ، عاش أهالى  بدر والقرى المجاورة معاناة عدم وجود مستشفى مركزى ، وبقى البديل الوحيد المتاح أمامهم ، هو قطع مسافات طويلة للوصول لأقرب مكان تتوفر به الخدمة العلاجية بالمراكز المجاورة ، حتى تم توفير المكان البديل للمستشفى بقرية أحمد عرابى  .

ومستشفى مركز بدر البديل مُقام بقرية أحمد عرابى ، وموجود به غرفة عمليات وغرفة إفاقة وقسم داخلى رجال وقسم داخلى حريم ،وقسم للولادة الطبيعية وحضانات أطفال ووحدة غسيل كلوى بها  ٢٨ ماكينة غسيل كلوى .

ويوجد ملحق للمستشفى موجود بمركز بدر ، مكون من استقبال واستقبال طوارئ وعيادات داخلية وخارجية وداخلى اطفال وأسنان وعلاج طبيعى ، وبنك دم ومعمل .

ويعتبر بدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر المركزى الجديد ، وعودة المستشفى للعمل من جديد بُوق أمل ، يمنح أهالى بدر الثقة نحو المرور لمستقبلٍ أفضل .

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