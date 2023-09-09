رفع 1043 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز خلال حملات بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 857 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق المعهد الديني، الجمهورية و سيدي عمر و ابو الريش و عرابي و الكورنيش و جلال قريطم.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق أسفرت عن رفع 158حالة اشغال تنوعت مابين ثابت ومتحرك، كما تم التأكيد علي اصحاب المحلات بعدم التعدي علي حرم الطريق

في ذات الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 28 حالة اشغال طريق مخالف.

ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع واستمرار تشكيل الحملات لإزالة جميع الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك حفاظا على الشكل الجمالي والحضارى للمحافظة