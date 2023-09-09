عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1043 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز خلال حملات بالبحيرة

‏إزالة الأشغلات بالبحيرة
‏إزالة الأشغلات بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 857 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق المعهد الديني، الجمهورية و سيدي عمر و ابو الريش و عرابي و الكورنيش و جلال قريطم.

txt

نشر صورا فاضحة لها|ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني.. تزوجت محاميا شهيرا بالبحيرة.. شاهد

txt

تدريب 20 سيدة على تصنيع السجاد اليدوي بالبحيرة


كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق أسفرت عن رفع 158حالة اشغال تنوعت مابين ثابت ومتحرك، كما تم التأكيد علي اصحاب المحلات بعدم التعدي علي حرم الطريق

في ذات الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 28 حالة اشغال طريق مخالف.

ووجهت نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع واستمرار تشكيل الحملات لإزالة جميع الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك حفاظا على الشكل الجمالي والحضارى للمحافظة

البحيرة إشغال طريق مدينة دمنهور نائب محافظ البحيرة نائب محافظ محافظ البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

هزة أرضية محتملة في مصر بعد المغرب .. أول رد من البحوث الفلكية

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ترشيحاتنا

ورطة.. مفاجأة عن انتقال محمد صلاح للاحتراف في السعودية

أرخص سيارة كهربائية فى مصر.. اعرف بكام

اِعرف كام حسب طبيعة المشروع | شروط قروض صندوق التنمية المحلية

والدة فقيدة ديابات سوهاج: ابنتي كانت حاسة إنها هتموت وشالت سريرها من شهر

بسبب كولر | استقالة طبيب الأهلي

فتح مجالها الجوي.. قرار عاجل من الجزائر بشأن المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

فيديو

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ