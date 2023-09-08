نشر صور فاضحة لها| أميرة ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني.. تزوجت من محام شهير بالبحيرة.. شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. شهدت مدينة كوم حمادة، التابعة لمحافظة البحيرة استغاثة سيدة من ابتزاز طليقها و نشر صورًا مُخلة لها، وذلك بعد انفصالها عنه ومطالبتها له بحقوقها الشرعية.

وقالت أميرة غريب، إن طليقها كان يعمل محاميًا وكان وكيلًا عنها في أحد القضايا قبل زواجها منه، موضحة أنه بعد الانتهاء من القضية الخاصة بها تفاجأت بأن تلك المحامي تقدم لخطبتها، قائلة: كان ماسكلي قضية وخدت براءة وبعدها لقيته متقدملي.

بث مباشر :

https://fb.watch/mMewRR3Kxx/?mibextid=HSR2mg

وأشارت أميرة غريب، إلى أن أسرتها رفضت طلب زواج المحامي منها، مؤكدة أنه لم يكتف برفض أسرتها له، وأقدم على إنشاء العديد من الحسابات الوهمية لابتزازها إلكترونيًا لكي توافق أسرتها على طلب زواجه منها، قائلة: لما أهلي رفضوه عمل أكونتات وهمية.

وأكدت أميرة غريب، أنها حررت ضده محضرًا بقسم الشرطة بعد ابتزازه لها إلكترونيًا، لافتة إلى أنه اعتذر لها عن ما فعله وطلب منها أن تتنازل عن الشكوى التى حررتها ضده، قائلة: أترجاني وأتأسفلي وفضل يتحايل عليا أني أتنازل عن الشكوى لحد ما تنازلت عنها، وبعدها أتجوزنا.

وأضافت أميرة غريب، أنها تزوجت منه لمدة 9 أشهر فقط، وخلال الـ 9 أشهر انفصل عنها 3 مرات، عن طريق الطلاق الغيابي، مؤكدة أنها بعد انفصالها عنه نهائيًا أمتنع عن إعادة حقوقها الشرعية لها وحرر ضدها محضر بأنها أخذت منه مبلغ مالي بقيمة 100 ألف جنيه على سبيل الدين، ومحضر آخر بأن قائمة أعيان الجهاز ومنقولات الزوجية الخاصة بها في حوزتها، قائلة: بعد الطلاق رفض يديني حقوقي وابتزني بأنه هينشر صوري الخاصة.