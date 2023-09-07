تجهيزا للافتتاح| استمرار أعمال تطهير مرسى الصيادين جونة التراكي بإدكو.. صور

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تضافر كافه الجهود لاستكمال اعمال تطهير وتكريك جونة تراكي مراكب الصيد مرسى الصيادين (جونة التراكي) وذلك إستعدادا للتشغيل التجريبي والتجهيز للافتتـاح ودخـول الميناء الخدمـة قريبا.

مرسى الصيادين "جونة التراكي" بإدكو

مرسى الصيادين "جونة التراكي" بإدكو

مرسى الصيادين "جونة التراكي" بإدكو

ويضـم الميناء رصيف لمراكب الصيد الصغيرة غير الشراعية على مساحة 80 ألف متر مربع وبسـعه حـوالى 400 مركب ويبلغ طول الرصيف 390 متر طولى صيد بتكلفة تقـدر ب 35 مليون جنية حيث جـاري العمل بالرصيف بنسـبه تنفيـذ 90 ٪ وذلك للتيسير علـى الصيادين والحفاظ على مراكبهم الصغيرة من التيارات المائية .

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تجنب الخسائر والمشكلات التى يتعرض لها الصيادون بالإضافة لإحكام الرقابة على دخول وخروج المراكب

مؤكده على حرص محافظة البحيرة على تطوير نشاط الصيد لزيادة الثروة السمكية وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل للشباب.