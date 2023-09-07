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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة بالبحيرة تجتمع لاختبار المتقدمين لمنصب مدير إدارة شئون الأفراد

مديرية الزراعة بالبحيرة
مديرية الزراعة بالبحيرة

اجتمعت لجنة القيادات بزراعة البحيرة، اليوم الخميس الموافق 7/9/2023 برئاسة المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، وعضوية كل من المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس محمد محمد تركى مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى، والمحاسب ربعه محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية ، و عبد الرسول عبد الغفار مدير عام الشئون القانونية ، و عادل محمد عبد السلام حجازى مدير إدارة الموارد البشرية .

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وتم اختبار المتقدمين لمنصب مدير إدارة شئون الأفراد ، شفويا وتحريريا فى كافة المجالات التى تخص الإدارة والتعريف بها وبالأقسام التابعة لها ،  ومناقشة الخطة المستقبلية لتطوير الإدارة من وجهة نظر كل واحد فيهم والتعريف بالقوانين ، وطرق حل مشاكل الأقسام إن وجدت ، خاصة فى شئون المقر ، و متابعة الحضور والانصراف ، والسكرتارية ، والملفات ، والنسخ ، كما تم مناقشة بعض القوانين والتعريف بيها .

وكان قد تقدم للاختبار كل من وليد إبراهيم بدر رئيس قسم المشتريات ، و سناء فاضل تمساح رئيس قسم الجزءات ، و محمد احمد ختعن بإدارة الشئون القانونية ،

ووضعت اللجنة فى نهاية الاختبارات الدرجات النهائية لهم، حيث تقرر أن يتم الإعلان عن مدير الإدارة الجديد فور الانتهاء من محضر اجتماع لجنة القيادات وصدور القرار الإداري .

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