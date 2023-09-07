زراعة بالبحيرة تجتمع لاختبار المتقدمين لمنصب مدير إدارة شئون الأفراد

اجتمعت لجنة القيادات بزراعة البحيرة، اليوم الخميس الموافق 7/9/2023 برئاسة المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، وعضوية كل من المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس محمد محمد تركى مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى، والمحاسب ربعه محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية ، و عبد الرسول عبد الغفار مدير عام الشئون القانونية ، و عادل محمد عبد السلام حجازى مدير إدارة الموارد البشرية .

وتم اختبار المتقدمين لمنصب مدير إدارة شئون الأفراد ، شفويا وتحريريا فى كافة المجالات التى تخص الإدارة والتعريف بها وبالأقسام التابعة لها ، ومناقشة الخطة المستقبلية لتطوير الإدارة من وجهة نظر كل واحد فيهم والتعريف بالقوانين ، وطرق حل مشاكل الأقسام إن وجدت ، خاصة فى شئون المقر ، و متابعة الحضور والانصراف ، والسكرتارية ، والملفات ، والنسخ ، كما تم مناقشة بعض القوانين والتعريف بيها .

وكان قد تقدم للاختبار كل من وليد إبراهيم بدر رئيس قسم المشتريات ، و سناء فاضل تمساح رئيس قسم الجزءات ، و محمد احمد ختعن بإدارة الشئون القانونية ،

ووضعت اللجنة فى نهاية الاختبارات الدرجات النهائية لهم، حيث تقرر أن يتم الإعلان عن مدير الإدارة الجديد فور الانتهاء من محضر اجتماع لجنة القيادات وصدور القرار الإداري .