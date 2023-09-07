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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مدعمة بأحد المخازن بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملات تموينية بمركز كفر الدوار أسفرت عن ضبط 140 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة باجمالى 7 أطنان، خاصة بوزارة الزراعة داخل أحد المخازن رغم حظر تداولها بالأسواق .

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ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

 

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أسمدة زراعية مدعمة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات التموينية تموين البحيرة حملات التموين وزارة الزراعة مركز كفر الدوار

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