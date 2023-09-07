مراقبة الأغذية بالبحيرة: ضبط 2 طن جبنة منتهية الصلاحية

وجه الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من مدى التزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بحملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة بمراكز حوش عيسى والمحمودية وشبراخيت أسفرت عن ضبط :-

8100 عبوة جبنة بيضاء زنة العبوة 250جم بإجمالى 2.250 طن جبنة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتحتوى على حشرات نتيجة سوء تخزينها فى درجة الحرارة العادية .

كما تم ضبط كميات كبيرة من التوابل مختلفة الأصناف ، والزيوت والكيك والعصائر المعبأة منتهية الصلاحيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .