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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 53 محضرا خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بالبحيرة

الرقابة و المتابعة
الرقابة و المتابعة بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع الغذائية ووضع إعلان بالتسعيرة وقوائم أسعار السلع بمكان واضح لإحكام السيطرة على الأسواق.

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قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة - إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ومديريات التموين والطب البيطري والصحة والوحدات المحلية وإدارات التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية بأبو المطامير والنوبارية بحملات مرورية مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة جودة المعروض من السلع ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 53 محضر وتمثلت المحاضر والمضبوطات في الآتي :-

ـ ضبط 500 شيكارة لب زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالي 12500 كجم بدون علامات أو بيانات.

- ضبط 12 كجم ما بين كبدة مجمدة وبسطرمة وسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية.

- تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع لمحلات ( بيع الأجهزة الكهربائية - الأدوات المنزلية - الاتجار في الأسمدة والمبيدات - سوبرماركت).

ـ  تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لمستودع بوتاجاز وسوبر ماركت.

ـ تحرير محضر غلق لأحد مستودعات البوتاجاز  أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما تم إعدام 45 كجم مواد غذائية مختلفة وتحرير 39 محضر جنح صحية و سحب 40 عينة مختلفة لارسالها للمعامل للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وقد تم التشديد علي ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لضبط وردع المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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