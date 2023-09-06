قافلة سكانية متكاملة لتقديم خدمات طبية وبيطرية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية متكاملة بالوحدة الصحية بقرية شابور بمركز كوم حمادة، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

وتضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التى استفاد منها مواطنى القرية والقرى المجاورة ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 83 مستفيدا فى تخصصات ( باطنه 17_ أطفال 22 _نساء 25 _ اسنان 19 ).

تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عمل ندوة تثقيفية بعنوان (مرض الحمي القلاعية وإنتشاره) وكيفية التعامل مع المرض، و المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي حاضر فىها د ثناء عمار طبيبة الوحدة البيطرية.

كما تم رش 2000 رأس من الماشيه ( 800 أغنام - 800ابقار - 300 جاموس - 100 دواب) وتحصين 10 اغنام ريف1 وتسجيل وترقيم 8 أغنام وفحص حمل لعدد 10 أبقار وغسيل رحمى 10 أبقار ، وتم رشهم.

تواجد سيارة دعم السلع الغذائية لتوفير المواد الغذائية بسعر جملتها للمواطنين وصيانة 20 كشاف على طريق التوفيقيه كوم حماده على محول المربعه ومحول النجار بنطاق الوحده المحلية بشابور.

هذا وقد تضمنت القافله السكانية بجانب تقديم خدماتها المتنوعه للمواطنين، عمل التوعية اللازمة بضرورة تحسين الخصائص السكانية والعمل على تحقيق مستهدفات الدولة بالاهتمام بالمرأة والصحة الإنجابية والصحة والتعليم، وكذا التوعية بخطورة المشكلة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها كالزواج المبكر وخطورته على الفتيات والأسرة والمجتمع ككل.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.