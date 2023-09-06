البحيرة تستقبل استثمارات جديدة في مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات الحديثة

التقت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمكتبها بديوان عام المحافظة ، وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتى تم إطلاقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة "، للنهوض بالصناعة المصرية.

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم الإستثمار و المستثمرين ودفع عجلة الإقتصاد القومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030 .

مشيرة الى دعم المحافظة الكامل لمبادرة "ابدأ" والتى تستهدف توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وحل مشاكل المصانع المتعثرة وجذب استثمارات جديدة للمحافظة لتوفير فرص العمل للشباب من ابناء المحافظة

مشيده بأهداف المبادرة والتى تأتى بالتزامن مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة لتطوير الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما استعرضت الدكتورة نهال بلبع الفرص والمقومات الاستثمارية بالمحافظة وخاصة بالمناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى

مؤكده على حرص المحافظة على تطوير المناطق الصناعية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية، وكذا تشجيع الشباب على اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكينهم اقتصاديا، ، لافتة إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.

من جانبهم، استعرض أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، ، والتى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعا تذكارياً للدكتورة نهال بلبع تقديراً لمجهوداتها الملموسه في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تم التنسيق والتعاون لعمل زيارات وجولات ميدانية للمناطق الصناعية لبحث سبل دعم المصانع المتعثرة بها وايجاد الحلول العاجلة للمشكلات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بالمحافظة

حضر اللقاء كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى وكلا من مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة ومدير المنطقة الصناعية ومنسق حياة كريمة بالبحيرة