تموين البحيرة تضبط مخبزا لتجميعه 638 بطاقة لتحقيق أرباح غير مشروعة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

بمركز أبو المطامير تم ضبط مصنع جبنة يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد 20 صفيحة جبنة كمنتج نهائى وضبط 4 مخابز سياحية بدون ترخيص.

وبحملة مماثلة بكفر الدوار تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر وآخر قام بتجميع 638 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة و 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن .

كما تم تحرير 6 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.