منتخب البحيرة الثقافي يتأهل لدور الثمانية في تصفيات مهرجان إبداع بموسمه الرابع

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، أن برنامج "إبداع" يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات الثقافية والفنية، وهو إحدى آليات الدولة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من الشباب بمختلف المجالات.

وأشار الدكتور إبراهيم خضر

مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ، إلى أن منتخب فريق الدوري الثقافي الممثل عن المديرية قد حقق إنجاز هاما ونجح في التأهل إلى دور الـثمانية في تصفيات مهرجان إبداع الموسم الرابع بعد أن شارك الفريق في منافسات قوية مع عدد كبير من الفرق المتنافسة من جميع أنحاء الجمهورية ، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 4 سبتمبر في دار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

وأشاد وكيل الوزارة، بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء المنتخب وتدريباتهم المكثفة استعدادًا للمشاركة في المهرجان والأداء المذهل الذي قدمه المنتخب حتى تمكن من تحقيق نتائج إيجابية والتأهل إلى دور الثمانية.

جدير بالذكر أن مهرجان إبداع يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات الثقافية والفنية والإبداعية ، والذى يجتمع به العديد من المواهب المبدعة من مختلف المجالات للتنافس وتبادل الخبرات خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس بها وتنوعها.

حيث يشمل المهرجان التسابق فى مجالات الابتكارات العلمية و الأفلام القصيرة والروايه والخط العربى والبحث الرياضى والشطرنج والكاريكاتير والأشغال الفنيه والنحت والتصوير الضوئى والزيتى ومجال المراسل الاذاعى والتليفزيونى والانشاد الدينى والترانيم والفنون الشعبيه والمسرحيه وغيرها.