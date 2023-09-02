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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط تاجر تموينى لتجميعه سلعا بـ45 ألف جنيه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

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هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

بمركزى دمنهور وأبو حمص تم ضبط تاجر تموينى قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 45 ألف جنية لتحقيق أرباح غير مشروعة و 3 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية .

بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 6 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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