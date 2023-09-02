ضبط تاجر تموينى لتجميعه سلعا بـ45 ألف جنيه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

بمركزى دمنهور وأبو حمص تم ضبط تاجر تموينى قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 45 ألف جنية لتحقيق أرباح غير مشروعة و 3 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية .

بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 6 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.