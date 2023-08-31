رفض استئناف حبس المتهم بالاعتداء على تلميذة بالبحيرة

قررت محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة برئاسة المستشار أحمد الجعيدي، رفض طلب استئناف أمر حبس متهم احتياطيا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بـهتك عرض تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، وتأييد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان دفاع المتهم قد تقدم بطلب الاستئناف بغية إخلاء سبيله بأي ضمان، إلا أن المحكمة رفضت كافة الدفوع، وأصدرت قرارها سالف البيان بتأييد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق قررت محكمة جنح إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار أحمد عبد الوارث، تجديد حبس محمد.س.م، 23 عاما، 15 يومًاعلى ذمة التحقيقات في المحضر رقم 22663. لسنة 2023 جنح إيتاي البارود، وذلك لاتهامه بهتك عرض س.ح.ع، 10 سنوات، تلميذةبالصف الرابع الابتدائي، في المحضر رقم 22663 جنح إيتاي البارود لسنة 2023.



البداية عندما تلقي مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بلاغا من والدة المجنى عليها يفيد بقيام المتهم باستدراج ابنتها لاعطائها بعضالأغراض، وبالتحايل جذبها لحقل الذرة المجاور، ونزع عنها ملابسها وعبث بمواطن عفتها فأتتها في حالة انهيار وأبلغتها بما حدث، وتمتحرير محضر يحمل رقم 22663 لسنة 2023 وبالعرض على جهات التحقيق أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام احتياطيا عقب ورود تحرياتالمباحث بصحة الواقعة.