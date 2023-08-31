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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة التربية من أجل التنمية المستدامة بمركز شباب الحرية في دمنهور

دورة تدريبية بعنوان
دورة تدريبية بعنوان "التربية من أجل التنمية المستدامة"

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إدارة البرلمان والتعليم المدني دورة تدريبية بعنوان "التربية من أجل التنمية المستدامة" خلال يومى الأربعاء والخميس 30،31 أغسطس ، بمركز شباب الحرية بدمنهور وذلك بحضور 30 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب.

 

حاضر فيها الدكتور طارق مجلي، دكتور الفلسفة السياسية بجامعة دمنهور، والذى تناول مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وعرض طرق تحقيق التربية المستدامة للوصول إلى التنمية المستدامة ومنها:

التثقيف والتوعية بقضايا التنمية المستدامة في المجتمع، وذلك من خلال برامج تعليمية وحملات توعوية تستهدف الجمهور.

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تطوير المناهج الدراسية و إدراج مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، بحيث يتم تعليم الطلاب حول القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

 

كما يتم تشجيع البحث والابتكار في مجالات التنمية المستدامة لتطوير حلول جديدة وفعالة للتحديات المستدامة.

تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التنمية المستدامة.

تشجيع الممارسات المستدامة في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والطاقة والنقل، من خلال تبني تقنيات وعمليات تحافظ على الموارد الطبيعية وتحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع المحلي في صنع القرارات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وضمان تمثيل جميع فئات المجتمع في هذه العملية.

التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الدول، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي ومعالجة التحديات العابرة للحدود مثل تغير المناخ والفقر.

البحيرة الشباب والرياضة التربية المستدامة قضايا التنمية المستدامة مديرية الشباب والرياضة

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