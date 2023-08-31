غلق وتشميع 14 سنتر للدروس الخصوصية بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن مجموعات الدعم المدرسى بمختلف مدارس البحيرة تشهد اقبال متزايد بصفة مستمرة وسط أشادة كبيرة من أولياء الأمور, حيث تهدف المجموعات, تخفيف الاعباء عن كاهل أولياء الأمور وتيسيرا على أبنائنا الطلاب.

مشيرا إلى جميع المجموعات تشهد الإلتزام بكافة الضوابط والقواعد الخاصة بالقرار الوزارى رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣ , وتنفيذ الاليات الخاصة بها ، لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وبسيط، وتعد المجموعات إختيارية وفي مختلف المواد الدراسية، للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل.

وأضاف وكيل تعليم البحيرة, إلى أنه تم تجهيز كافة القاعات الخاصة بتلك المجموعات بالمدارس وبداخل كل إدارة تعليمية ، مع إختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وكذا بمختلف صفوف النقل.

وأضاف وكيل الوزارة أنه وبالتزامن مع إنتظام مجموعات الدعم المدرسى، يتم شن حملات يومية بجميع الإدارات التعليمية على مراكز الدروس الحصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها، وتشميعها تنفيذا لقرار محافظة البحيرة فى هذا الشأن.

حيث أسفر تنفيذ عدد من الحملات أمس الأربعاء 30 أغسطس عن غلق وتشميع عدد 14 سنتر بعدد 4 مراكز بالمحافظة على النحو التالى 5 مراكز بحوش عيسى و 3 مراكز بالمحمودية و ٣ أبو حمص و ٣ مراكز بأبو المطامير .

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على إستمرار وتكثيف الحملات والضرب بيد من حديد، لمواجهة أباطرة الدروس الخصوصية.