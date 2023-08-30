إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 65 اتجاه مما أسفر عن إصابة 4 وجاري عمل الفحوصات الطبية



تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث «عبير مصطفي الخولي، 50 سنة، حبيبه صلاح محمد، 18، نورهان صلاح محمد، 22 سنة، مورانو صلاح محمد، 20 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء ومقيمون القاهرة.

وتم نقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.