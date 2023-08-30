مايا مرسي تتفقد أنشطة وفعاليات ومشروعات «القومي للمرأة» بمحافظة البحيرة

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والوفد المرافق لها، صباح اليوم، في مجمع دمنهور الثقافي.

ويأتى ذلك فى مستهل زيارتها اليوم لمحافظة البحيرة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التى ينفذها المجلس بنطاق المحافظة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مثل مطبخ المصرية ، والمحاكاة البنكية (تحويشة في بنك) ، ومأمورية إصدار بطاقات الرقمي القومي للسيدات ، بالإضافة إلى القيام بجولة تفقدية لإحدى القرى ضمن حملة طرق الأبواب "بلدى امانة".

وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة نهال بلبع برئيسة المجلس القومي ، وأعربت عن سعادتها بزيارتها اليوم لمحافظة البحيرة، مشيدة بالدور الذى تقوم به فى قيادة المجلس القومي للمرأة لتعزيز دور المرأة المصرية على المستوى المحلى والدولي وتحقيق “رؤية مصر 2030”، وتأكيد دورها المحوري في التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، والذى أعطى لها دفعة قوية للعمل والوصول إلى المكانة التي تليق بها.

هذا وقد تم استعراض جهود محافظة البحيرة والإنجازات التى حققتها خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالمرأة البحراوية فى قطاعات التربية والتعليم ومحو الأمية والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، للدكتورة مايا مرسي درع المحافظة، وعدد من المشغولات اليدوية من إنتاج المرأة البحراوية، وذلك تقديرا لجهودها الملموسة وتبنيها لكافة قضايا المرأة المصرية للنهوض بها، والعمل على تمكينها في مختلف المجالات.

رافق الدكتورة مايا مرسى انجى اليمانى المدير الوطنى لبرنامج الشمول المالى، هبة شرقاوى المشرف على مشروع بطاقات الرقم القومى، إيزيس محمود رئيس الادارة المركزية للتدريب والتوعية/ صفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للمراسم والإعلام

وحضر الاستقبال محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، ووكلاء وزارات “الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف”، وزكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة

والمستشارة جيلان محمد يسرى سيف، والمستشارة سالي خليل الديب من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وكلا من عادل الطنيخى وجومانة هشام عمارة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و نهى الوسيمى منسق مبادرة "حياة كريمة" بالبحيرة.