صحة البحيرة تنفذ برنامجا تدريبيا على استخدام أجهزة الإطفاء.. تفاصيل

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتورهانى جميعه وكيل الوزارة من خلال ادارة السلامة والصحة المهنية بعمل تدريب عملى للعاملين ببعض الأقسام بالمديرية، على استخدام أجهزة الإطفاء ، وذلك لكسر حاجز الرهبة من استخدامها فى الواقع ، ولجاهزية التعامل مع مخاطر الحريق.

كما تم التعريف بنظرية تكوين النار ، و نظرية الإطفاء ، وأنواع طفايات الحريق ، والتعريف بالحرائق الخاصة والوسيط المناسب لإطفائها.

وتم إلقاء الضوء على مخاطر طبيعة الوظيفة كل فى مجاله ، وطبقًا لطبيعة العمل بكل قسم على حده ، مثل التعرض لمخاطر الجلوس فترات طويلة أو بشكل خاطئ ، والتعامل مع أجهزة الكمبيوتر بشكل لا يضر بالصحة العامة ، والتعامل بشكل أفضل مع المخاطر المحتملة ببيئة العمل المحيطة، وتم شرح بعض التمرينات الإستشفائية جالسًا وواقفًا في حالة الجلوس لفترات طويلة على المكتب.