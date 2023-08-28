تشميع 10 سناتر للدروس الخصوصية خلال حملة مكبرة بالبحيرة| صور

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لليوم الثاني على التوالي شن الحملات والضرب بيد من حديد، لمواجهة أباطرة الدروس الخصوصية، وغلق جميع المراكز تفعيلا لقرار محافظة البحيرة في هذا الشأن.

وانطلقت حملات مشتركة من الإدارات التعليمية مع مختلف الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتشمل الحملات نطاق جميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 4 سناتر للدورس الخصوصية ببندر كفر الدوار، وكذا 3 مراكز بأبو حمص، وغلق 3 مراكز أخرىبالنوبارية، بإجمالي 10 مراكز تم غلقها اليوم ليصبح إجمالي عدد المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية التي يتم غلقها على مدار اليومين18 مركزا.

تشميع 10 سناتر للدروس الخصوصية

تشميع 10 سناتر للدروس الخصوصية

تشميع 10 سناتر للدروس الخصوصية

وكانت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أعلنت غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية تفعيلا لقرار محافظة البحيرة في هذا الشأن، بتفعيلالحملات المشتركة مع الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة.

وشنت الإدارات التعليمية بمراكز الدلنجات وشبراخيت وإيتاي البارود، حملات مكبرة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية، وأسفرت تلكالحملات عن غلق وتشميع 8 مراكز بواقع 3 مراكز بمركز الدلنجات و2 بمركز شبراخيت و3 بمركز إيتاي البارود.