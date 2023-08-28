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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2760 طن قمامة و769 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

إزالة الإشغالات بالبحيرة
إزالة الإشغالات بالبحيرة

اكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ  البحيرة ، لرؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز بالمحافظة.

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شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة لرفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وأسفرت عن رفع 769 حالة إشغال مخالف عباره عن 273  بدمنهور، 232 حالة بكفر الدوار، 164 حالة بوادي النطرون، 55 حالة بمركز رشيد،  45 حالة إشغال بأبو حمص

وضمن الإهتمام بمنظومة النظافة نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، أسفرت عن رفع 2760 طن قمامة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسيراً للحركة المرورية.

كما واصلت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وايتاى البارود  والدلنجات أعمال التجميل من قص و تقليم للأشجار والنخيل و رى المزروعات وزراعة الاشجار بالشوارع الرئيسيه والفرعيه لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالى اللائق

هذا وأكدت نهال بلبع علي إستمرار حملات النظافة والتجميل والتشجير بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتفعيل زراعة الأشجار المثمرة بمختلف الشوارع والميادين والمدارس والمنشآت الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

البحيرة إشغال طريق إشغالات الشوارع والميادين النظافة والتجميل حملات مكبرة لرفع الإشغالات

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