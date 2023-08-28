تحرير 33 محضرا خلال حملات تموينية بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

بمركز أبوحمص غلق 3 مخابز لمدة شهر لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار 27جرام و 25 جرام للرغيف وضبط مخبز لعدم وجود ماكينة صرف الخبز بمقر المخبز فى أوقات العمل الرسمية كما تم تحرير 19 محضر متنوع لمخابز مخالفة.

وبمركز كفر الدوار تم تحرير 14 محضر لمحلات ملابس لعمل أوكازيون بدون تصريح من الإداره العامه للتجارة الداخليه ولعدم الإعلان عن الاسعار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.