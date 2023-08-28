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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالتي تعدي على مساحة 450 متر مربع بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.  

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تحرير 33 محضرا خلال حملات تموينية بالبحيرة

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القصة الكاملة لوفاة سيدة مسنة على يد حفيدها بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وكوم حماده عن إزالة حالتي تعدي على مساحة 450 م2 عبارة عن إزالة:

- حالة تعدي بمساحة 350 م 2 عبارة عن سور من ضلعين  بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه بزمام الوحده المحليه لقرية كوم زمران بالدلنجات.

-  حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 100 م2 خارج الحيز العمراني  عبارة عن أسوار طولية وعرضيه مقسمة من الطوب الأبيض والأسمنت بقرية خربتا بكوم حمادة.

إزالة التعديات أزالة كافة التعديات أراضى أملاك إزالة حالتي تعدي اراضي املاك الدولة ازالة

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