إزالة حالتي تعدي على مساحة 450 متر مربع بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وكوم حماده عن إزالة حالتي تعدي على مساحة 450 م2 عبارة عن إزالة:

- حالة تعدي بمساحة 350 م 2 عبارة عن سور من ضلعين بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه بزمام الوحده المحليه لقرية كوم زمران بالدلنجات.

- حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 100 م2 خارج الحيز العمراني عبارة عن أسوار طولية وعرضيه مقسمة من الطوب الأبيض والأسمنت بقرية خربتا بكوم حمادة.