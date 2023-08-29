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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 5000 لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق ومحطات الوقود للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة م/ مجدي الخضر حملاتها بنطاق مدن ومراكز المحافظة تحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط :

بمركز دمنهور تم غلق مخبزين لمدة شهر لإنتاجهما خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد وتحرير 20 محضر متنوعين فى مجال المخابز.

كما تمكنت إدارة تموين النوباريه من ضبط مصنع لحيازته 2500 كيلو جرام ملح طعام منتهي الصلاحية وغير صالح للإستهلاك الآدمى وضبط مصنع بلاستيك لحيازته 2000 كجم جرام مواد خام مجهولة المصدر ومصنع لحيازته 5000 لتر سولار تم تجميعهم من السوق السوداء بدون تصريح من مديرية التموين.

كما تم تحرير 3 محاضر سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي و 4محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 70 اسطوانه غاز كبيرة مملوئة بأحد مصانع الطوب يقوم باستخدام  اسطوانات الغاز فى غير الغرض المخصص لها.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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